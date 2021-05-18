Врач рассказала, как избежать обезвоживания в жару

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как избежать обезвоживания в жару.

«Пить надо мелкими глотками — организм так легче реагирует на выпитую воду. Иногда бывает, что когда выпьешь сразу много воды, начинается обильное потоотделение. Маленькие глотки будут обеспечивать постепенное поступление воды в организм», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, средняя норма — полтора-два литра.

Как отметила Чернышова, холодную воду в жару пить опасно, так как можно заболеть ангиной или переохладиться.

Со своей стороны, врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала внимательно относиться к своему гардеробу в жаркую погоду.

«Самое первое — это должна быть одежда, не стесняющая ваши сосуды. Не обтягивающая, не синтетическая, гигроскопичная, из натуральных тканей светлого цвета», — советует она.

По мнению эксперта, также необходим солнцезащитный крем и очки. Алексеева не рекомендует выходить на улицу с 12:00 до 18:00, а если человек находится дома, то можно постоянно принимать душ.

Ранее доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.