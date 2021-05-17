Кардиолог рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару

Доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.

«Не бывать на солнце открытом, особенно в часы с 12:00 до 17:00, когда солнце самое горячее. Соответствующую одежду подбирать, из естественных тканей лучше, светлые тона», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, дачникам не стоит работать в огороде днём. Пожилым людям врач советует сократить привычные нагрузки.

Кроме того, Конев считает важным соблюдение водного режима, если нет противопоказаний.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.