Терапевт дал советы по акклиматизации во время поездки на юг

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Врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко дал советы по акклиматизации во время поездки на юг.
Терапевт дал советы по акклиматизации во время поездки на юг
  • РИА Новости

«Когда люди едут на отдых, они очень редко задумываются о том, что с ними на этом отдыхе может быть, какие есть показания и противопоказания для пребывания в той или иной климатической зоне», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, перед поездкой в жаркий регион или страну, особенно если температура и климат отличаются от места проживания, люди с хроническими заболеваниями должны проконсультироваться с лечащим врачом.

Даже если хронических заболеваний нет, то по прибытии в более жаркий климат у человека могут возникнуть головные боли, слабость, то есть признаки стресса организма, который пытается перестроиться под место отдыха, пояснил Карабиненко.

Как считает эксперт, кратковременные поездки в жаркие страны очень вредны здоровью, так как если человек взял тур на неделю, то за это время организм только успеет адаптироваться к климату.

Ранее врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева в беседе с URA.RU призвала использовать защитный крем в летний период.

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