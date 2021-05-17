Врач рекомендовала использовать защитный крем в летний период
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«Солнце уже очень активное, поэтому даже в черте города рекомендовано применение солнцезащитных кремов», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, в противном случае могут возникнуть неприятные последствия, от пигментации и фотостарения кожи до опухолей.
Как отметила Вертиева, при выборе средств защиты необходимо обращать внимание на тип кожи. Если человек страдает аллергией, то следует выбирать средства без отдушек и добавок.
Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.