Врач рекомендовала использовать защитный крем в летний период

Врач-онкодерматолог Клиники кожных и венерических болезней им. В.А. Рахманова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева призвала использовать защитный крем в летний период.

«Солнце уже очень активное, поэтому даже в черте города рекомендовано применение солнцезащитных кремов», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в противном случае могут возникнуть неприятные последствия, от пигментации и фотостарения кожи до опухолей.

Как отметила Вертиева, при выборе средств защиты необходимо обращать внимание на тип кожи. Если человек страдает аллергией, то следует выбирать средства без отдушек и добавок.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.