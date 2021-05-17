Кардиолог рассказал о связи повышенного артериального давления с ожирением

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Врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов рассказал о связи повышенного артериального давления с ожирением.
Кардиолог рассказал о связи повышенного артериального давления с ожирением
  • Pixabay

«У людей с избыточной массой тела повышенное артериальное давление наблюдается чаще, чем у людей, ведущих активный образ жизни и имеющих нормальный индекс массы тела», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это связано с тем, что при ожирении возникают гормональные и метаболические нарушения, которые вызывают увеличение сердечного выброса, задержку жидкости и натрия в организме, что приводит к развитию гипертонии.

Как отметил Соколов, повышенное артериальное давление — симптом гипертонической болезни, но может быть и проявлением других заболеваний, к примеру эндокринных.

«Причинами изменения артериального давления у здоровых людей могут быть стресс, несбалансированное питание, излишнее употребление солёной пищи, физические нагрузки, которые заставляют биться сердце чаще и интенсивнее, и даже дневной сон», — пояснил он.

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