Путин поручил подготовить законопроект о ведении учёта домашних животных

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учёта домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
Путин поручил подготовить законопроект о ведении учёта домашних животных
  • Reuters

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России обеспечить внесение в законодательство... изменений, предусматривающих ведение учёта домашних питомцев», — говорится в документе.

Также кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам.

Как уточняется, законопроект должен также устанавливать соответствующую ответственность таких организаций.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который запретит изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных.

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