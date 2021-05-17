Путин поручил подготовить законопроект о ведении учёта домашних животных
- Reuters
«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов России обеспечить внесение в законодательство... изменений, предусматривающих ведение учёта домашних питомцев», — говорится в документе.
Также кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам.
Как уточняется, законопроект должен также устанавливать соответствующую ответственность таких организаций.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который запретит изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных.