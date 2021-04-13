Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запретит изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «изъятие домашнего питомца — очень болезненное событие, поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное».

Отмечается, что закон дополняет перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам, указанием на домашних животных (кошки, собаки и другие, которые не используются в предпринимательской деятельности).

Ранее в Совфеде предложили штрафовать хозяев, выгоняющих животных на улицу.

Также в Совете Федерации выступили с предложением ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.