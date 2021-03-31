В Совфеде предложили штрафовать хозяев, выгоняющих животных на улицу

Член Совета Федерации Александр Башкин предложил предусмотреть в законодательстве штрафы для хозяев, которые выбрасывают собак или кошек на улицу. Также он отметил важность регистрации домашних животных.

По его мнению, это позволит сократить популяцию бездомных животных на улицах и предусмотреть финансовые средства на их отлов, стерилизацию и содержание в приютах.

«Необходимо вводить обязательную регистрацию домашних животных и их чипирование для идентификации оказавшейся на улице собаки и её владельца, а также серьёзные штрафы для таких горе-хозяев», — сказал сенатор РИА Новости.

Собираемые штрафы следует направлять на отлов бездомных животных и их содержание, отметил он.

29 марта законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.