В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон об ответственном обращении с животными, установив правила их содержания и требование о регистрации.

Предполагается, что подобная мера позволит возвращать владельцам потерявшихся домашних питомцев, а также станет «сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами».

Полномочиями по установлению порядка регистрации домашних животных (собак и кошек) должны быть наделены органы государственной власти субъектов России.

Кроме того, законопроект предусматривает установление федеральным органом исполнительной власти единых правил содержания домашних животных на территории страны во избежание антисанитарной обстановки в жилых домах, дворах и других общественных местах, а также причинения вреда здоровью людей.

В июле президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев оценил законопроект об обязательной регистрации собак.