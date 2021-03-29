В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных

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Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли проект об обязательной регистрации домашних животных
  • Pixabay

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон об ответственном обращении с животными, установив правила их содержания и требование о регистрации.

Предполагается, что подобная мера позволит возвращать владельцам потерявшихся домашних питомцев, а также станет «сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами».

Полномочиями по установлению порядка регистрации домашних животных (собак и кошек) должны быть наделены органы государственной власти субъектов России.

Кроме того, законопроект предусматривает установление федеральным органом исполнительной власти единых правил содержания домашних животных на территории страны во избежание антисанитарной обстановки в жилых домах, дворах и других общественных местах, а также причинения вреда здоровью людей.

В июле президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

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