В Ассоциации любителей домашних животных оценили законопроект об обязательной регистрации собак

Президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев оценил законопроект об обязательной регистрации собак.

«С моей точки зрения, нужно решить вопрос со всеми домашними животными. Современное микрочипирование позволяет поставить чип вплоть до декоративной мышки», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Дементьев, регистрация однозначно нужна: например, если животное потеряется, его можно будет найти, но потребуется единая база данных.

«Теоретически вопрос понятен, но практически нужно создать условия для его реализации», — сказал эксперт.

По его мнению, необходимо собрать профессионалов и продумать технические вопросы.

Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.