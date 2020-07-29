В Ассоциации любителей домашних животных оценили законопроект об обязательной регистрации собак

Короткая ссылка
Президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев оценил законопроект об обязательной регистрации собак.
В Ассоциации любителей домашних животных оценили законопроект об обязательной регистрации собак
  • Pixabay

«С моей точки зрения, нужно решить вопрос со всеми домашними животными. Современное микрочипирование позволяет поставить чип вплоть до декоративной мышки», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как отметил Дементьев, регистрация однозначно нужна: например, если животное потеряется, его можно будет найти, но потребуется единая база данных.

«Теоретически вопрос понятен, но практически нужно создать условия для его реализации», — сказал эксперт.

По его мнению, необходимо собрать профессионалов и продумать технические вопросы.

Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить