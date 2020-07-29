В Ассоциации любителей домашних животных оценили законопроект об обязательной регистрации собак
- Pixabay
«С моей точки зрения, нужно решить вопрос со всеми домашними животными. Современное микрочипирование позволяет поставить чип вплоть до декоративной мышки», — заявил он в беседе с Inforeactor.
Как отметил Дементьев, регистрация однозначно нужна: например, если животное потеряется, его можно будет найти, но потребуется единая база данных.
«Теоретически вопрос понятен, но практически нужно создать условия для его реализации», — сказал эксперт.
По его мнению, необходимо собрать профессионалов и продумать технические вопросы.
Ранее президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский в беседе с сайтом «Москва 24» призвал к ответственности при заведении собаки.