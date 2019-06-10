В России предложили ограничить число питомцев в квартирах

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Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
В России предложили ограничить число питомцев в квартирах
  • РИА Новости

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на сенатора Ирину Гехт, такие рекомендации планируют утвердить на заседании комитета.

Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать, исходя из метража жилплощади.

При этом кабмин призывают принять нормативную базу для обязательной идентификации животных и утвердить штрафы за нарушение ветеринарных правил их регистрации и содержания.

Кроме того, члены комитета предлагают ввести административную ответственность за нарушение закона об обращении с животными.

Ранее ФАН передавало, что в Госдуме предложили ввести разрешение на содержание бойцовых собак.

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