В Томске разработали прибор для ранней диагностики сердечных заболеваний
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Учёные пояснили, что сердце постоянно генерирует электрические сигналы, по форме и длительности которых можно судить о его состоянии.
Отмечается, что комплекс состоит из набора сенсоров, компактного основного устройства для фиксации поступающих сигналов и программного обеспечения для обработки данных. Процедура мониторинга занимает около 20 минут.
Проект получил поддержку технологической платформы «Медицина будущего» и федеральной целевой программы. Создавался комплекс в партнёрстве со специалистами НИИ кардиологии Томского НИМЦ, индустриальным партнёром выступало московское предприятие ОАО НПО «Экран».
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