В Томске разработали прибор для ранней диагностики сердечных заболеваний

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Учёные Томского политехнического университета разработали аппаратно-программный комплекс для выявления на ранних этапах патологических изменений в работе клеток сердечной мышцы без операции или других инвазивных вмешательств.
В Томске разработали прибор для ранней диагностики сердечных заболеваний
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

Учёные пояснили, что сердце постоянно генерирует электрические сигналы, по форме и длительности которых можно судить о его состоянии.

Отмечается, что комплекс состоит из набора сенсоров, компактного основного устройства для фиксации поступающих сигналов и программного обеспечения для обработки данных. Процедура мониторинга занимает около 20 минут.

Проект получил поддержку технологической платформы «Медицина будущего» и федеральной целевой программы. Создавался комплекс в партнёрстве со специалистами НИИ кардиологии Томского НИМЦ, индустриальным партнёром выступало московское предприятие ОАО НПО «Экран».

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