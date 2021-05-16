Юрист рассказала о малоизвестных бесплатных медуслугах
«Существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в программу ОМС», — цитирует агентство «Прайм» заявление Гриценко.
По её словам, к категории бесплатных медицинских услуг относятся удаление зубов, получение анестезии при хирургических манипуляциях или у стоматолога, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарств в случае нахождения человек в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры типа ЭКО, массаж вне зависимости от возраста и лечение депрессии.