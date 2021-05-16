Юрист рассказала о малоизвестных бесплатных медуслугах

Первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь входят в перечень медицинских услуг, гарантированных государством, рассказала юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

«Существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в программу ОМС», — цитирует агентство «Прайм» заявление Гриценко.

По её словам, к категории бесплатных медицинских услуг относятся удаление зубов, получение анестезии при хирургических манипуляциях или у стоматолога, определение гормонов щитовидной железы, получение лекарств в случае нахождения человек в стационаре, расходные материалы при хирургическом лечении, физиопроцедуры типа ЭКО, массаж вне зависимости от возраста и лечение депрессии.

В марте фитнес предложили внести в договоры ДМС.