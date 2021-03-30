Фитнес предложили внести в договоры ДМС

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) предложила внести фитнес в договоры ДМС.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявили в АОФИ, такой запрос от страховых компаний есть, но подобная деятельность требует медицинских лицензий. Ассоциация предложила разработать упрощённую систему лицензирования, чтобы появилась возможность включить фитнес-услуги в полисы ДМС.

На совещании по вопросам стимулирования к ведению здорового образа жизни, которое провёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко, инициативу одобрили, но Мурашко отметил, что реализация потребует «дополнительной проработки в тактической части».

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.