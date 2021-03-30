Фитнес предложили внести в договоры ДМС

Короткая ссылка
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) предложила внести фитнес в договоры ДМС.
Фитнес предложили внести в договоры ДМС
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявили в АОФИ, такой запрос от страховых компаний есть, но подобная деятельность требует медицинских лицензий. Ассоциация предложила разработать упрощённую систему лицензирования, чтобы появилась возможность включить фитнес-услуги в полисы ДМС.

На совещании по вопросам стимулирования к ведению здорового образа жизни, которое провёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко, инициативу одобрили, но Мурашко отметил, что реализация потребует «дополнительной проработки в тактической части».

Ранее адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект о налоговом вычете на фитнес для россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить