Хинштейн оценил ситуацию с новым пользовательским соглашением WhatsApp

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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал вступление в силу обновлённого пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp.
Хинштейн оценил ситуацию с новым пользовательским соглашением WhatsApp
  • РИА Новости

По его словам, «изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя».

«Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», — цитирует РИА Новости Хинштейна.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал неэтичным и нарушающим закон обновлённое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp.

12 мая в Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

В январе WhatsApp отложил до 15 мая обновление пользовательского соглашения, в которое добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

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