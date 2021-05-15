Хинштейн оценил ситуацию с новым пользовательским соглашением WhatsApp

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн прокомментировал вступление в силу обновлённого пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp.

По его словам, «изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя».

«Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», — цитирует РИА Новости Хинштейна.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал неэтичным и нарушающим закон обновлённое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp.

12 мая в Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

В январе WhatsApp отложил до 15 мая обновление пользовательского соглашения, в которое добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.