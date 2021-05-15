В Госдуме назвали неэтичным новое пользовательское соглашение WhatsApp

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал неэтичным и нарушающим закон обновлённое пользовательское соглашение мессенджера WhatsApp.
В Госдуме назвали неэтичным новое пользовательское соглашение WhatsApp
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«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими — или лишитесь аккаунтов», — цитирует его ТАСС.

Горелов напомнил, что вступил в силу закон, по которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам.

«WhatsApp формально это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», — отметил депутат.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

В январе WhatsApp отложил до 15 мая обновление пользовательского соглашения, в которое добавлен пункт о передаче личных данных корпорации Facebook.

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