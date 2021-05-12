Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о рисках

В Роскомнадзоре предупредили российских пользователей WhatsApp о рисках, связанных с передачей персональных данных зарубежным компаниям. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор обратил внимание российских пользователей WhatsApp, что с 2014 года мессенджер передаёт значительный объём пользовательских данных компании Facebook.

«Граждане России должны чётко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США. В Роскомнадзоре уточнили, что компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp, действует в американской юрисдикции.

Ранее сообщалось, что Европейский регулятор по защите персональных данных проверяет сообщения по поводу утечки сведений 533 млн пользователей Facebook.

Роскомнадзор также потребовал от Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.