Пушков прокомментировал введение новых правил пользования WhatsApp

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение руководства мессенджера WhatsApp обновить пользовательское соглашение и добавить пункт о передаче персональных данных владеющей приложением компании Facebook.

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «большого брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — написал он в Twitter.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение — в него добавили пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook.

Как отмечалось, изменения должны были вступить в силу 8 февраля.

Однако впоследствии стало известно о переносе сроков внедрения нововведений на 15 мая.