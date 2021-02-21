Пушков прокомментировал введение новых правил пользования WhatsApp

Короткая ссылка
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение руководства мессенджера WhatsApp обновить пользовательское соглашение и добавить пункт о передаче персональных данных владеющей приложением компании Facebook.
Пушков прокомментировал введение новых правил пользования WhatsApp
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «большого брата». Многие найдут альтернативу — из чувства протеста», — написал он в Twitter.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение — в него добавили пункт о передаче личных данных пользователей мессенджера корпорации Facebook.

Как отмечалось, изменения должны были вступить в силу 8 февраля.

Однако впоследствии стало известно о переносе сроков внедрения нововведений на 15 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить