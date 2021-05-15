Минниханов потребовал пресекать попытки героизации в Сети Галявиева

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Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранителей жёстко пресекать попытки героизации в интернете устроившего стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева, сообщает пресс-служба главы республики.

На совещании с правоохранительными органами Минниханову доложили о выявлении в интернете «большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни».

Глава Татарстана потребовал жёстко пресекать подобные действия, отметив, что авторы таких публикаций «не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий».

«Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей», — заключил он.

Ранее Роберт Сибгатуллин, бывший одногруппник Галявиева в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), рассказал RT, как тот предлагал одному из знакомых вступить в секту.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.

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