Минниханов потребовал пресекать попытки героизации в Сети Галявиева
На совещании с правоохранительными органами Минниханову доложили о выявлении в интернете «большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни».
Глава Татарстана потребовал жёстко пресекать подобные действия, отметив, что авторы таких публикаций «не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий».
«Поэтому любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей», — заключил он.
Ранее Роберт Сибгатуллин, бывший одногруппник Галявиева в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), рассказал RT, как тот предлагал одному из знакомых вступить в секту.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.