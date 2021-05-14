Студент рассказал, как напавший на школу в Казани предлагал вступить в секту

Роберт Сибгатуллин, одногруппник Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани бывшего студента колледжа при ТИСБИ, рассказал RT, как Галявиев предлагал одному из знакомых вступить в секту.

«Это было в прошлом учебном году. Тогда один из наших студентов хорошо общался с Ильназом. В какой-то момент тот сказал: «Хочешь, пойдём ко мне домой? У меня там есть секта, я вербовщик». Одногруппник подумал, что это какой-то прикол, потому что он вот так напрямую сказал про секту. Мы тоже не восприняли это всерьёз», — заявил Сибгатуллин.

Сибгатуллин также сообщил, что Галявиев «всегда был очень тихим, конфликтов ни с кем у него не было, кроме одного эпизода». По словам студента, около полугода назад Галявиев «ни с того ни с сего написал ему во «ВКонтакте» и стал грубить, оскорблять».

«Я ему ответил: «Мы же завтра с тобой встретимся в колледже. Что ты делать будешь?» Он написал: «Ты ко мне даже не подойдёшь, потому что я напишу заявление в полицию, если ты мне что-то сделаешь». На следующий день я подошёл к нему в колледже, мы с ним поговорили и он сказал: «Извини, на меня просто что-то нашло вчера, я стал такой сильный, как будто я всё могу», — рассказал он.

Ранее ректор ТИСБИ Нэлла Прусс рассказала, что Галявиев в течение трёх с половиной лет хорошо учился, но с января 2021 года вдруг перестал ходить на занятия.

Также она заявила, что Галявиев предлагал одному из сокурсников вступить в секту.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.