Ректор рассказала об устроившем стрельбу в казанской школе студенте

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Устроивший стрельбу в школе в Казани Ильназ Галявиев предлагал студенту колледжа при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ), в котором он учился, вступить в секту. Об этом заявила ректор ТИСБИ Нэлла Прусс.
Ректор рассказала об устроившем стрельбу в казанской школе студенте
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Пока он ещё учился, он предлагал одному из сокурсников вступить в секту», — приводит её слова Интерфакс.

Также она рассказала, что Галявиев в течение трёх с половиной лет хорошо учился, но с января 2021 года вдруг перестал ходить на занятия.

«Он учился хорошо, но за эти полгода с ним что-то случилось... Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему сегодня никто не интересуется его семьёй, почему семья съехала?» — отметила Прусс.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.

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