Избрана мера пресечения фигуранту дела об избиении в ИК-1 Ярославля

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего сотрудника УФСИН России по региону в рамках дела об избиении осуждённых в ярославской Исправительной колонии №1.

«В отношении Руслана Цветкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 13 июля», — цитирует пресс-службу Ярославского областного суда ТАСС.

Ранее стало известно о задержании четвёртого подозреваемого по делу об избиении в ИК-1 Ярославля.

Цветков ранее был фигурантом дела об избиении в ИК-1 Ярославля заключённого Евгения Макарова.

23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в Исправительной колонии №1 Ярославля.

Троих сотрудников Исправительной колонии №1 в рамках данного дела поместили под домашний арест.