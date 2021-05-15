Избрана мера пресечения фигуранту дела об избиении в ИК-1 Ярославля
- РИА Новости
«В отношении Руслана Цветкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 13 июля», — цитирует пресс-службу Ярославского областного суда ТАСС.
Ранее стало известно о задержании четвёртого подозреваемого по делу об избиении в ИК-1 Ярославля.
Цветков ранее был фигурантом дела об избиении в ИК-1 Ярославля заключённого Евгения Макарова.
23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в Исправительной колонии №1 Ярославля.
Троих сотрудников Исправительной колонии №1 в рамках данного дела поместили под домашний арест.