Задержан третий подозреваемый в избиении осуждённых в ИК-1 Ярославля

Задержан третий сотрудник исправительной колонии №1 Ярославля, подозреваемый в причастности к избиению осуждённых, сообщил старший помощник руководителя регионального главка СК России Евгений Сучков.

«Подтверждаем, задержали ещё одного сотрудника — младшего инспектора. Готовим ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует его ТАСС.

Ранее Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест двух сотрудников ИК-1, подозреваемых в избиении заключённых.

23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.