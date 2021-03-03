Задержан третий подозреваемый в избиении осуждённых в ИК-1 Ярославля

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Задержан третий сотрудник исправительной колонии №1 Ярославля, подозреваемый в причастности к избиению осуждённых, сообщил старший помощник руководителя регионального главка СК России Евгений Сучков.
Задержан третий подозреваемый в избиении осуждённых в ИК-1 Ярославля
  • РИА Новости

«Подтверждаем, задержали ещё одного сотрудника — младшего инспектора. Готовим ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует его ТАСС.

Ранее Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест двух сотрудников ИК-1, подозреваемых в избиении заключённых.

23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.

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