Второго подозреваемого в избиении в ИК-1 Ярославля поместили под домашний арест

Заволжский районный суд Ярославля отправил под домашний арест сотрудника исправительной колонии №1 (ИК-1) Ивана Коковина, подозреваемого в избиении заключённого в 2016 году.

«Коковину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 апреля включительно», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что под домашний арест поместили ещё одного фигуранта, сотрудника ИК-1 Александра Семёнова.

Об их задержании стало известно накануне.

23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.