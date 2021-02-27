Второго подозреваемого в избиении в ИК-1 Ярославля поместили под домашний арест
- РИА Новости
«Коковину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 апреля включительно», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что под домашний арест поместили ещё одного фигуранта, сотрудника ИК-1 Александра Семёнова.
Об их задержании стало известно накануне.
23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.