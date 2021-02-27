Задержаны двое причастных к избиению осуждённых в ярославской колонии

Сотрудники Следственного комитета России провели задержание двух сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, подозреваемых в причастности к избиению осуждённых в одной из колоний региона.

«В настоящий момент следователями задержаны двое действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, подозреваемые в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

На данный момент готовится ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.