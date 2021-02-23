СК возбудил новое дело об избиении осуждённых в ярославской колонии

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Следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля. Об этом сообщает СУ СК по региону.
СК возбудил новое дело об избиении осуждённых в ярославской колонии
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, дело заведено по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники УФСИН избивают двух осуждённых в ярославской ИК №1. По информации издания, один из них уже отбыл срок и вышел на свободу, второй после побоев попал в больницу и вскоре скончался.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской ИК №1. 

В ноябре 2020 года Заволжский суд оправдал двоих фигурантов. Остальные 11 подсудимых получили сроки от трёх лет до четырёх лет и трёх месяцев. Шестеро из них были освобождены в зале суда, поскольку уже отбыли назначенные им сроки, находясь под стражей.

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