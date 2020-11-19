Суд в Ярославле оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в колонии

Заволжский суд Ярославля оправдал двоих из 13 обвиняемых по делу о пытках в колонии №1. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«Из текста оглашённой части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части ещё нет», — приводит её слова РИА Новости.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля.

Перед судом предстали 13 экс-работников учреждения. Так, бывшего замначальника оперативного отдела Сергея Ефремова приговорили к четырём годам тюремного заключения.