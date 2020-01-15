В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.

«Назначить наказание в виде четырёх лет лишения свободы... Заключить под стражу в зале суда», — цитирует судью Марию Селезневу РИА Новости.

Обвиняемого также лишили звания капитана внутренней службы и права занимать руководящие должности в госорганах.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В рамках уголовного дела изначально были арестованы 12 человек.