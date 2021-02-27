Подозреваемый в избиении заключённых в ИК-1 Ярославля помещён под домашний арест

Заволжский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сотруднику исправительной колонии №1 (ИК-1) Александру Семёнову, задержанному по делу об избиении заключённых.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение десяти суток с момента задержания», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Ольгу Козлову.

Следствие просило арестовать фигуранта.

Ранее сообщалось, что задержаны двое действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области.

23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.