Подозреваемый в избиении заключённых в ИК-1 Ярославля помещён под домашний арест
- РИА Новости
«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение десяти суток с момента задержания», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря суда Ольгу Козлову.
Следствие просило арестовать фигуранта.
Ранее сообщалось, что задержаны двое действующих сотрудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области.
23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.