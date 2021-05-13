Задержан четвёртый подозреваемый по делу об избиении в ИК-1 Ярославля
- РИА Новости
«Следственными органами СУ СК РФ по Ярославской области в рамках возбуждённого ранее уголовного дела был задержан бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области, подозреваемый в превышении должностных обязанностей», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Представитель потерпевшего Ирина Бирюкова заявила, что задержан Руслан Цветков, который ранее был фигурантом дела об избиении в ИК-1 Ярославля заключённого Евгения Макарова.
23 февраля следователи на основании публикаций видео в СМИ возбудили новое уголовное дело об избиении осуждённых в исправительной колонии №1 Ярославля.
Троих сотрудников исправительной колонии №1 в рамках данного дела поместили под домашний арест.