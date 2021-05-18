Российские школьники рассказали, в каких сферах хотели бы работать

Аналитики онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы провели опрос и выяснили, в каких сферах хотели бы работать российские школьники. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.

Так, специалисты отметили, что каждый пятый школьник (21%) хотел бы связать свою жизнь со сферой информационных технологий (IT).

Ещё 13% опрошенных проявили интерес к искусству, 11% — к медицине, 9% респондентов хотели бы попробовать себя в области технологии и промышленности, а 8% — в науке.

В список направлений, которые ученикам российских школ кажутся перспективными, вошли образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика, туризм.

Принявшие участие в исследовании респонденты — 2,5 тыс. человек — также обозначили компетенции, которые они считают необходимыми в рамках выбранных ими сфер деятельности.

Большинство школьников (55%) назвали самой важной компетенцией умение работать с людьми.

На втором месте по популярности (51%) — системное мышление и работа в режиме высокой неопределённости с быстрой сменой задач, на третьем — способность управлять проектами и процессами (50%).

По 48% голосов подростков набрали варианты «критическое мышление» и «умение работать в команде».

Ещё 47% опрошенных отметили, что в выбранных ими сферах деятельности невозможно работать без такого навыка, как клиентоориентированность.

Ранее в Институте прогрессивного образования предложили ввести курс «Основы взрослой жизни» для учеников старших классов российских школ.

Подобная программа предполагает обучение подростков финансовой грамотности, основам психологии и межличностных взаимоотношений, а также инструментам решения широкого круга взрослых проблем.