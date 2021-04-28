В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Копия обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях
  • Pixabay

Волынец отметила, что в настоящее время необходимо принимать комплекс мер для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей.

По её словам, всё больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Кроме того, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Общественница подчеркнула, что дети должны знать правила безопасного поведения в соцсетях, в частности — какую информацию можно публиковать, а какую нет. Также им нужно понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками, которые могут присылать фальшивые ссылки и вымогать деньги.

К разработке методики целесообразно привлечь специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов, добавила она.

«Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила проводить в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить