В России предложили обучать школьников безопасному поведению в соцсетях

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в соцсетях. Копия обращения на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

Волынец отметила, что в настоящее время необходимо принимать комплекс мер для решения вопросов, связанных с интернет-безопасностью детей.

По её словам, всё больше несовершеннолетних становятся жертвами мошенников в соцсетях. Кроме того, не подозревая о последствиях, они вступают в группы, в которых ими манипулируют и могут склонять к суициду.

Общественница подчеркнула, что дети должны знать правила безопасного поведения в соцсетях, в частности — какую информацию можно публиковать, а какую нет. Также им нужно понимать механизм создания фейковых новостей, знать, что делать, если столкнулся с мошенниками, которые могут присылать фальшивые ссылки и вымогать деньги.

К разработке методики целесообразно привлечь специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов, добавила она.

«Учитывая вышеизложенное, в целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила проводить в школах России регулярные лекции диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни».