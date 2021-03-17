В России предложили ввести курс «Основы взрослой жизни» для старшеклассников

Директор Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести курс «Основы взрослой жизни» для учеников старших классов. Копия документа, направленного главе ведомства, есть в распоряжении RT.

По словам Маркс, проведённый специалистами института опрос показал, что 76% учащихся средней и старшей школы из российских регионов недовольны качеством базовой школьной программы.

В частности, многие респонденты выразили мнение, что она «оторвана от жизни» или «несовременна».

Кроме того, исследование выявило запрос опрошенных школьников на обучение «взрослым» жизненным навыкам. Так, подростки заявили о необходимости получения знаний из сферы психологии, финансовой грамотности и полового воспитания.

Принимая во внимание вышесказанное, Маркс обратилась к Кравцову с инициативой ввести в 10—11 классах российских школ дополнительный курс под названием «Основы взрослой жизни».

Предполагается, что в рамках такой программы школьников будут обучать финансовой грамотности, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильного питания, осознанного потребления, а также инструментам решения широкого круга «взрослых» проблем.

«Выпускник школы должен обладать не только качественными знаниями, но одновременно ориентироваться в вопросах финансов, карьеры, технологий, межличностных аспектов взаимоотношений. Этим вопросам целесообразно обучать старшеклассников в рамках школьной программы», — заключила Маркс.

Ранее председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец выступила с инициативой ввести в школах курс занятий по медицинской грамотности.

Как отмечалось, целью такого курса должно стать повышение общей осведомлённости школьников об угрозах вирусных заболеваний и способах защиты от них.