Названы популярные темы для внеклассного чтения среди школьников

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Ксения Калинкина
Большая часть российских школьников в качестве внеклассного чтения выбирает жанр нон-фикшен. Об этом свидетельствуют данные опроса Института прогрессивного образования, с результатами которого ознакомился RT.
Названы популярные темы для внеклассного чтения среди школьников
  • Pixabay

Так, исследование показало, что нон-фикшен во внеурочное время читает подавляющее большинство учащихся российских школ — 86,6%.

В частности, подростки интересуются литературой, посвящённой проблемам психологии, а также вопросам саморазвития и личностного роста.

«Среди тематики нон-фикшен наиболее популярными оказались психология (78,9%), книги по саморазвитию и личностному росту (68%), бизнес-литература (39,4%), сексуальное просвещение (38,2%), питание и ЗОЖ (37%), финансовая грамотность (29,8%), социология (29,5%), экономика (22,4%), юриспруденция и право (22,7%)», — следует из имеющихся в распоряжении RT данных.

Также школьники проявляют интерес к мемуарам и историям успеха известных личностей (29,8%), книгам об истории человечества (19,9%), о феминизме и маскулизме (18%), говорится в публикации.

При этом отмечается, что юношам больше интересна литература, посвящённая бизнес-процессам, а девушкам — развитию творческого потенциала. Об этом рассказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

«Как показал опрос, сегодняшние школьники сильно заинтересованы в личностном развитии. В среднем учащиеся средних и старших классов уделяют от одного до двух с половиной часов в неделю чтению разного рода нон-фикшен: от поведенческой психологии до финансовой грамотности и тайм-менеджмента. При этом молодые люди больше читают бизнес-литературу и науч-поп, а девушки среди своих интересов чаще обозначали такие темы, как психология, феминизм и развитие творческого потенциала», — уточнила глава ИПО.

В опросе приняли участие 1576 школьников в возрасте от 12 до 18 лет из 75 регионов России. Опрос предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов.

Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил, что доля активных читателей в стране выросла и стабилизировалась на уровне 53—55%.

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