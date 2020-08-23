Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, есть в распоряжении RT.
Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Так, согласно данным опроса, почти половина школьников (49%) стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.

Кроме того, 20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным, — при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.

Также, согласно данным опроса, главными достоинствами очного обучения большинство школьников (30%) назвали то, что учителя лучше объясняли материал. 29% опрошенных отметили важность живого общения с одноклассниками и 11% — живого общения с учителями.

При этом самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъёмов (25%), а также невозможность учиться в своём темпе (17%).

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить школьников и студентов, которые 1 сентября начнут учёбу, средствами индивидуальной защиты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить