В Российском книжном союзе назвали долю активных читателей
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По его словам, книжный рынок растёт третий год — темпами 6—7% ежегодно. При этом сократилось потребление нелегального книжного контента, передаёт РИА Новости.
«Мы на государственном уровне защитили статус чтения как социально значимой практики. Доля активных читателей выросла и стабилизировалась на уровне 53—55%», — сказал он.
Как отметил Степашин, ещё десять лет назад эта цифра была на уровне 27—30%.
Ранее журналист из Германии Доминик Калус в статье описал свой опыт пребывания в России и отличительные черты россиян.
Одной из них он назвал любовь к классике русской литературы. Как писал Калус, они «знают и любят своих писателей».
Опубликованные в 2018 году результаты опроса ВЦИОМ показали, что более 80% жителей России читают художественную литературу.