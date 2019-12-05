В Российском книжном союзе назвали долю активных читателей

Доля активных читателей в России увеличилась до 53—55%. Об этом заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

По его словам, книжный рынок растёт третий год — темпами 6—7% ежегодно. При этом сократилось потребление нелегального книжного контента, передаёт РИА Новости.

«Мы на государственном уровне защитили статус чтения как социально значимой практики. Доля активных читателей выросла и стабилизировалась на уровне 53—55%», — сказал он.

Как отметил Степашин, ещё десять лет назад эта цифра была на уровне 27—30%.

Ранее журналист из Германии Доминик Калус в статье описал свой опыт пребывания в России и отличительные черты россиян.

Одной из них он назвал любовь к классике русской литературы. Как писал Калус, они «знают и любят своих писателей».

Опубликованные в 2018 году результаты опроса ВЦИОМ показали, что более 80% жителей России читают художественную литературу.