Журналист из Германии описал отличительные черты россиян

Журналист из Германии Доминик Калус в статье для Ostexperte описал свой опыт пребывания в России и отличительные черты россиян. Он также рассказал, какие плюсы и минусы ожидают иностранца в Москве.

По словам мужчины, в силу незнания некоторыми россиянами английского языка «любая покупка в супермаркете становится стресс-тестом, так же как и любая просьба о помощи в общественном месте».

Калус подчёркивает «неулыбчивость россиян».

«Иностранцы узнаются прежде всего по тому, что они улыбаются незнакомцам», — пишет журналист, отмечая, что в России улыбаться без причины считается неуместным.

При этом он отметил, что тем красивее, когда люди улыбаются по-настоящему.

«Это действительно исходит от сердца», — пишет Калус.

Кроме того, мужчина отметил чистоту московского метро и спокойное поведение граждан во время поездок.

Одной из отличительных черт россиян журналист называет и любовь к классике русской литературы, они «знают и любят своих писателей».

Вместе с тем Калус отмечает «противоречивый образ женщины в России».

«С одной стороны, работающие при социализме женщины считались нормой, с другой стороны, они ассоциировали себя прежде всего с материнством и красотой», — пишет немецкий журналист.

По словам автора статьи, те, кто ассоциирует Россию с технической отсталостью, должны посетить страну и убедиться, что россияне имеют стабильный интернет, а в Москве сеть Wi-Fi есть везде, в том числе в метро и парках. Калус подчеркнул и активное использование россиянами банковских карт для оплаты покупок.

При этом хороший сыр, считает журналист, является в России редкостью.

В феврале шведская журналистка Анна-Лена Лаурен рассказала о своих впечатлениях от российского общественного транспорта, отметив его надёжность и своевременное обслуживание.