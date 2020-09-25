Россияне назвали главные недостатки дистанционного обучения

Родители российских школьников перечислили основные недостатки дистанционного обучения во время пандемии. С результатами опроса, проведённого центром компетенций EdCrunch University на базе НИТУ МИСиС, ознакомился ТАСС.

Согласно исследованию, наиболее серьёзными минусами онлайн-образования россияне считают плохое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%) и низкую цифровую грамотность учителей (20%).

Ещё 10% отметили низкую мотивацию учащихся, а 7% — качество цифрового контента, говорится в материале.

По данным учёных, во время самоизоляции в стране каждый день проходило около 3 млн уроков вне школы.

Опрос проводился с 1 по 20 сентября в городах-миллионниках. В нём приняли участие 15 тыс. семей.

17 сентября министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока нет серьёзных оснований для перевода учащихся на дистанционку.