Врач рассказала о возможном влиянии жаркой погоды на здоровье

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала о возможном влиянии жаркой погоды на здоровье.
Врач рассказала о возможном влиянии жаркой погоды на здоровье
  • Pixabay

«Это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и адаптационные механизмы организма. В группе риска оказываются те люди, у которых адаптационные возможности ещё не сформировались или износились», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, также жара может быть вредна для граждан с хроническими заболеваниями, прежде всего, сердца и сосудов.

Романенко советует родителям выбирать для детей свободную не синтетическую одежду светлых тонов, а также регулярно предлагать им попить воды и следить, чтобы они не гуляли под палящим солнцем.

«Пожилые люди тоже часто не следят за питьевым режимом, а в жару соблюдать его очень важно», — отметила специалист.

В случае ухудшения самочувствия эксперт рекомендует обратиться к лечащему врачу.

Ранее, как сообщал ИА «Удмуртия», врачи дали рекомендации по сохранению здоровья в жаркую погоду.

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