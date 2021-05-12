Врачи рассказали, как избежать теплового удара

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Врачи дали рекомендации по сохранению здоровья в жаркую погоду.
Врачи рассказали, как избежать теплового удара
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии.

В группу риска входят люди, которые тяжело переносят жару, дети, пожилые, люди с избыточным весом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом.

В жаркую погоду рекомендуется одеваться в более светлую одежду из натуральных тканей, выпивать до 2—2,5 литра воды, морса, отвара трав. Важно воздержаться от употребления кофе, сладких газированных напитков, алкоголя.

В часы максимальной солнечной активности, с 12:00 до 16:00, лучше оставаться в помещении или на улице в тени. Желательно максимально ограничить физическую нагрузку.

Если человек получил тепловой или солнечный удар, то нужно перейти в прохладное место, охладить организм. Важно обратиться к врачу.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.

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