Врач рассказал, может ли употребление черники и моркови улучшить зрение

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Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что морковь и черника действительно полезны для зрения, но организм может усваивать содержащиеся в них полезные вещества только в определённых дозах.
Врач рассказал, может ли употребление черники и моркови улучшить зрение
  • Pixabay

Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Морковь, черника и другие продукты, которые якобы влияют на зрение, — это миф. Специально съедать килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведёт. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом. Если вы съедите килограмм моркови, то это не значит, что именно килограмм моркови усвоится. Организм примет ровно столько, сколько ему надо, а это, допустим, будет 15 микрограммов в сутки, а всё остальное выйдет через пищеварительный тракт», — сказал врач.

Специалист также отметил, что для поддержания нормального зрения достаточно здорового питания, нормированного времени труда и отдыха, а также физкультуры на свежем воздухе.

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