Врач рассказала, от чего зависит продолжительность диеты

Врач-диетолог, нутрициолог, член национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала, сколько должна длиться диета.

В беседе с радиостанцией Sputnik она отметила, что оптимальная продолжительность диеты зависит от её целей, состояния здоровья человека, а также от строгости ограничений.

Она отметила, что врач может порекомендовать жёсткую диету пациенту на срок до восьми месяцев, если ему, допустим, необходимо сбросить вес перед операцией. Но самостоятельно, без консультаций со специалистами можно назначать себе только кратковременные диеты.

Причём лучше выбирать в пользу лёгких ограничений на протяжении двух-трёх недель, чем экстремальное голодание в течение нескольких дней. Эксперт рекомендует использовать ограничения в питании как шаг к переходу к новым пищевым привычкам, которых человек будет придерживаться и далее.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.