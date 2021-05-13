Психолог предупредила о стрессе в связи с выходом на работу с удалёнки

Заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала, что выход в офис с удалёнки после длительного перерыва может привести к стрессу у работника.

Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Учитывая, что стресс возникает от любого резкого изменения внешних условий, сама по себе смена формата работы может вызвать трудности. Потребуется снова перестраивать режим, например, закладывать время на дорогу, а кому-то, возможно, заново привыкать к офисной одежде», — сказала Наталь Кисельникова.

Специалист предупреждает, что из-за стресса могут начаться проблемы со сном.

«Было бы полезным время от времени обращать своё внимание на самочувствие и вовремя брать паузу в общении, может быть, уединяться на время», — заключила психолог.

Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов в беседе с Nation News дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.