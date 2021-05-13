Диетолог рассказала о факторах риска развития онкологии

Диетолог Маргарита Королёва прокомментировала причины возникновения онкологических заболеваний у человека.

Об этом она рассказала в беседе с НСН.

«Дело в том, что рак — полисистемное заболевание. Это может быть совокупность факторов. Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь её. Когда он ведёт неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела. Человек в таком случае обретает не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и нарушение углеводного обмена и вытекающего отсюда сахарного диабета. Из ожирения вытекает 12 видов рака! Это подтверждено медициной. Причиной может быть и злоупотребление мясными продуктами у человека с уже имеющимися хроническими заболеваниями или с предрасположенностью к ним», — отметила она.

Чтобы снизить риск возникновения заболевания, она посоветовала быть корректным в выборе питания, стараться вести здоровый образ жизни, контролировать стрессы, поддерживать стройность и своевременно проходить диспансерный осмотр.

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