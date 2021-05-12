Суд изберёт меру пресечения стрелявшему в казанской школе в открытом режиме

Советский районный суд Казани проведёт в открытом режиме заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в стрельбе в казанской школе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Открытое», — ответили в пресс-службе на вопрос о формате заседания.

В суде рассказали, что материалы дела им ещё не поступили.

Не уточняется, состоится ли заседание 12 мая и о какой мере пресечения просит следствие.

Как передаёт Life.ru со ссылкой на источник, во время обысков в квартире у подозреваемого нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, бутылку настойки и «некие видеозаписи». Отмечается, что на месте трагедии было изъято 445 патронов для полуавтоматического гладкоствольного оружия, нож и взрывное устройство. По словам источника, также на месте происшествия было обнаружено 29 гильз.

11 мая в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек.

По данным местных властей, в больницах Татарстана находятся 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых.

Подозреваемый 2001 года рождения был задержан. В ходе допроса он заявил, что «всех ненавидел».