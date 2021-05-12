Диетолог назвала самое полезное мясное блюдо

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина объяснила, сколько мясных продуктов в день можно съесть без негативных последствий для организма.

«Всего в день нам нужен 1 г белка на 1 кг веса. Взрослому человеку вообще достаточно 60 г животного белка (в день. — RT), потому что уже все согласились с тем, что злоупотребление животным белком и мясными продуктами ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, который является их предтечей. В мясе содержится 18—20 г белка (на 100 г продукта. — RT), хотя, например, в языке эта цифра может доходить до 30 г. Поэтому мы умножаем свой вес на коэффициент 3 и получаем примерно то количество мяса, которые мы можем съесть в день без вреда для здоровья», — сказала она в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам специалиста, стейк или шашлык — не самые здоровые блюда. Самой полезной она назвала котлету, приготовленную на пару.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.