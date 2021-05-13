Почти 50% россиян заявили, что перерабатывают

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Почти половина россиян (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», которые есть в распоряжении RT.
Почти 50% россиян заявили, что перерабатывают
  • РИА Новости

53% ответили, что не перерабатывают. При этом 65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.

Согласно данным исследования, в настоящее время 44% опрошенных работают в офисе, 30% перешли на частичную удалёнку и 26% работают из дома всегда. При этом 84% опрошенных считают, что сотрудник, который работает из дома, может ненадолго отвлекаться на личные дела.

Исследование проведено с 23 по 30 апреля 2021 года среди 616 компаний.

Ранее специалисты сервисов по подбору персонала рассказали RT, что за последний год работодатели в России стали в три раза чаще предлагать вакансии с комбинированным форматом занятости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить