Почти 50% россиян заявили, что перерабатывают
- РИА Новости
53% ответили, что не перерабатывают. При этом 65% сотрудников считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.
Согласно данным исследования, в настоящее время 44% опрошенных работают в офисе, 30% перешли на частичную удалёнку и 26% работают из дома всегда. При этом 84% опрошенных считают, что сотрудник, который работает из дома, может ненадолго отвлекаться на личные дела.
Исследование проведено с 23 по 30 апреля 2021 года среди 616 компаний.
Ранее специалисты сервисов по подбору персонала рассказали RT, что за последний год работодатели в России стали в три раза чаще предлагать вакансии с комбинированным форматом занятости.