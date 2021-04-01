Минтруд ожидает перехода до 10% работающих россиян на удалёнку

Короткая ссылка
В Минтруде России считают, что в долгосрочной перспективе до 10% работающих граждан перейдут на дистанционную работу, это порядка 5,5 млн трудящихся.
Минтруд ожидает перехода до 10% работающих россиян на удалёнку
  • РИА Новости

«Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удалённо. В численном выражении это порядка 5,5 млн работников», — сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что в настоящее время удалённо работают более 5,5% сотрудников (более 3 млн человек).

В конце января в Москве перестало быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников предприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить