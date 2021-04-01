Минтруд ожидает перехода до 10% работающих россиян на удалёнку

В Минтруде России считают, что в долгосрочной перспективе до 10% работающих граждан перейдут на дистанционную работу, это порядка 5,5 млн трудящихся.

«Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удалённо. В численном выражении это порядка 5,5 млн работников», — сказали ТАСС в пресс-службе министерства.

Там напомнили, что в настоящее время удалённо работают более 5,5% сотрудников (более 3 млн человек).

В конце января в Москве перестало быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников предприятий.