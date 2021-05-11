В Приморье рассказали о дополнительных пунктах вакцинации от коронавируса

В Приморском крае начали увеличивать число мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Такие точки расположены преимущественно в торговых центрах и общественных местах.

Об этом сообщает ФАН.

Как отметили в региональном Минздраве, каждый пункт открывается после получения разрешительных документов на соответствие санитарным эпидемиологическим нормам и требованиям, а также после установки специального оборудования.

«В большинстве пунктов уже сегодня прививку можно получить без предварительной записи. Это стало возможным благодаря увеличению пропускной способности пунктов, более удобному для посетителей режиму работы», — заявила глава ведомства Анастасия Худченко.

По её словам, задача — максимально охватить иммунизацией граждан среднего и старшего возраста, поэтому важно расширять число пунктов и развёртывать их там, где будет удобно привиться занятым людям.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.