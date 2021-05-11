В МВД не получали сообщений о человеке с ружьём перед нападением на школу в Казани

Короткая ссылка
Сообщений о появлении вооружённого человека на казанских улицах перед нападением на городскую школу №175 в полицию не поступало. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В МВД не получали сообщений о человеке с ружьём перед нападением на школу в Казани
  • РИА Новости

«В ходе мониторинга сети интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый в нападении на школу №175 Казани Ильназ Галявиев идёт по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружьё», — цитирует ТАСС сообщение МВД Татарстана.

В региональном ведомстве отмечают, что «в ходе проведённой проверки было установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб «112» о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. В ходе допроса он заявил, что «всех ненавидел».

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Прокуратура проверит организацию охраны в школах Казани и законность выдачи разрешения на оружие устроившему стрельбу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить